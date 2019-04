MF zhoršilo odhad růstu ekonomiky pro letošní rok na 2,4 procenta

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,4 procenta z lednových 2,5 procenta. Důvodem je především zhoršení ekonomického vývoje v zahraničí, informoval úřad v tiskové zprávě. Pro příští rok MF nechalo odhad na 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o 2,9 procenta. Nejvýznamnějším faktorem ekonomického růstu by letos i příští rok měla být podle ministerstva financí spotřeba domácností. Ta by měla odrážet stále silný růst mezd při velmi nízké nezaměstnanosti. Ke spotřebě by mělo přispět podle úřadu i zvýšení starobních důchodů. Jako hlavní nejistotu u odhadovaného vývoje MF označilo odchod Velké Británie z EU, o jehož podobě dosud nebylo rozhodnuto.