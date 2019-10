MF: Za dva roky rok se do účtenkovky zapojil zhruba milion lidí

Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se za dobu jejího fungování od předloňského října zapojilo 978.860 lidí, kteří zaregistrovali zhruba 380 milionů účtenek. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Ročně MF vyplácí výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v úterý 15. října. Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 380.000 hráčů s 16 miliony zaregistrovaných účtenek, vyplývá to z údajů MF. Do zatím posledního 11. slosování v polovině září se zapojilo podle statistik MF 346.599 aktivních hráčů. Ti zaregistrovali 16,2 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 14,2 milionu. "Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek za úspěšný projekt. Za úspěch považujeme také minimální pokles počtu hráčů, který je v čase nevyhnutelný u každé loterie či obdobné hry. Neoddiskutovatelný je přínos pro motivaci hráčů přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 16 milionů měsíčně daří," uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.