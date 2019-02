MF: Ve třetím pilíři systému penzí loni ubylo 16 tisíc lidí

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci roku 2018 spořilo 4,45 milionu lidí. Bylo to o 16.000 méně než na konci předloňského roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které má ČTK k dispozici. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,49 milionu lidí. To bylo o 216.000 méně než na konci roku 2017. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 957.000 lidí, o 200.000 více než předloni v prosinci. Pokles počtu lidí, kteří si ze své iniciativy nebo z popudu mzdové účtárny spoří na svoji penzi, je varovný a pro budoucnost veřejných financí neblahý, řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. "Můžeme se jen domnívat, zdali je to v důsledku rozpočtového populismu vlády, téměř neexistující veřejné diskuse o penzích nebo čisté naivity občanů, kteří si nespoří," dodal. Výraznější nárůst u doplňkového penzijního spoření je podle analytika společnosti Starteepo Dušana Jilčíka dán tím, že lidé lépe chápou dlouhý investiční horizont, než si budou peníze ve stáří vybírat. Nebojí se využívat dynamičtější strategie, která by měla být dlouhodobě výnosnější.