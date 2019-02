MF: Počet heren klesl proti roku 2012 o tři čtvrtiny na 1801

Počet heren v Česku od začátku roku 2012 klesl o tři čtvrtiny na 1801. Počet automatů se snížil o 48 procent na 38.947. V Česku je aktuálně 457 obcí s úplným zákazem hazardu. Na tiskové konferenci to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministerstvo podle ní připravuje IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. Fungovat by měl začít v průběhu příštího roku. "Česko přestalo být kasinem v srdci Evropy, zákon o hazardních hrách funguje. To je naprosto zásadní věc. V loňském roce byla znovu povolená drtivá většina kamenných provozoven. Platí v nich však nové brzdy jako povinná registrace hráčů, nabídka sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře, zavírací doba nebo omezení reklamy," řekla Schillerová.

Ministerstvo podle Schillerové od příštího roku spustí IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. "Ten zamezí v hraní příjemcům sociálních dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají," dodala Schillerová.