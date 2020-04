MF: Plošný odklad DPH by byl neospravedlnitelnou výhodou

Plošný odklad daně z přidané hodnoty (DPH) by podle ministerstva financí (MF) byl neospravedlnitelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. Ministerstvo to uvedlo v reakci na návrh ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20. Ti o víkendu navrhli, aby MF předložilo novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021. Navíc by podle ministerstva navrhované opatření nijak nepomohlo živnostníkům či řemeslníkům, kteří nejsou plátci DPH.

Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 o víkendu v rámci svého návrhu uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům, kteří tak mají mít více peněz na placení závazků a dalších věcí. KoroNERV-20 je jinou skupinu odborníků než tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejíž činnost ve čtvrtek obnovila vláda. Vláda minulý týden schválila návrh, na jehož základě ministerstvo promine DPH u služeb nebo zboží, které poskytli dárci bezúplatně zdravotníkům, složkám integrovaného záchranného systému, armádě nebo zařízením sociálních služeb. Jde například o darování zdravotnického materiálu nebo občerstvení.