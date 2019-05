MF plánuje na příští rok schodek rozpočtu 40 miliard korun

Schodek státního rozpočtu by měl příští rok činit 40 miliard korun stejně jako letos. Počítá se zvýšením rodičovského příspěvku, růstem důchodů a investic. Úřady by měly uspořit na provozních výdajích deset procent, příjmy státu by měla posílit digitální a spotřební daň nebo další vlna elektronické evidence tržeb (EET). Stát by měl získat peníze i od bank, které by do Národního rozvojového fondu příští rok při jeho vzniku odvedly asi šest miliard. Rozpočet je téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. ČSSD je připravena rozpočet podpořit, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Komunisté s podporou váhají. Parametry rozpočtu na příští rok na narychlo svolané tiskové konferenci představili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Po víkendových volbách do europarlamentu by se příští týden v pondělí měla sejít mimořádná tripartita, kde vláda s odbory a podnikateli probere zvýšení platů ve veřejných službách a správě na příští rok. První verzi rozpočtu bude podle premiéra schvalovat vláda na mimořádné schůzi 31. května.

Premiér na tiskové konferenci oznámil, že se zástupci bank se ráno dohodl na vzniku pracovní skupiny, která projedná vznik Národního rozvojového fondu a případné příspěvky. Podle Babiše by čtyři největší banky mohly do fondu příští rok odvést asi šest miliard korun. Peníze by banky poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí. Největšími bankami na českém trhu jsou ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank. ČSSD navrhuje zavedení sektorové daně, což Babiš odmítá. Plán na vytvoření fondu vítá Česká bankovní asociace, je to podle ní lepší než zavedení daně, protože umožní využít peníze pro dlouhodobý sociální a ekonomický rozvoj.