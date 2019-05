MF navrhuje zvýšit plat učitelům o 10 pct, ostatním o 2 pct

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok zvýšení platů ve veřejné správě a službách o dvě procenta. Učitelé by pak měli dostat přidáno o deset procent. Po mimořádném jednání tripartity to řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zaměstnavatelé návrh podporují. Odbory jsou proti. Pro učitele žádají přidání o 15 procent, pro nepedagogické pracovníky a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. "Není pro nás akceptovatelné, aby růst platů byl na hranici inflace," uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Poukázal na to, že výdělky stále výrazně zaostávají za výkonem české ekonomiky. "Musíme se domluvit na reálném růstu," uvedla Schillerová. Její úřad očekává v příštím roce růst ekonomiky o 2,4 procenta a inflaci 1,6 procenta. Koaliční strany se na zvýšení platů zatím nedohodly, dodala vicepremiérka.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že by výrazněji měli dostat přidáno učitelé a také zdravotní sestry, a to nejen z nemocnic, ale hlavně ze sociálních služeb. Ostatní by měli mít nejvýš o dvě procenta víc. "Ekonomika na to nemá. Bohatá léta, kdy rostla přes čtyři procenta, jsou u konce," řekl Hanák. Míní, že platy ve veřejném sektoru nemohou "dramaticky předbíhat" mzdy ve firmách. V posledních letech se výdělky zaměstnanců veřejných služeb a správy zvedaly rychleji než lidem v soukromé sféře. Svolání mimořádné tripartity k platům odboráře překvapilo. Dosud totiž o zvýšení platů vyjednávali vždy jen s vládou. Podnikatelé se účastnili až jednání o návrhu rozpočtu, který dohodnutý růst platů už zahrnoval.