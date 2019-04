MF navrhlo zvýšit zdanění u tabáku, lihu a hazardu

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok o zhruba deset procent. Rovněž spotřební daň lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Veřejné rozpočty by podle propočtů MF měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

Růst spotřebních daní může zvýšit inflaci nad dvě pct. a daňové zatížení ČR, uvedli analytici. Cílem je podle nich snaha získat peníze do rozpočtu.

Navržené zvýšení spotřebních daní je podle tabákové společnosti Japan Tobacco International (JTI) extrémní a bezprecedentní, může vést k destabilizaci trhu. Skokové zdražení povede ke zvětšení černého trhu, sdělil v reakci na návrh ministerstva financí mluvčí firmy Jiří Hauptmann. Podle něj už nyní v ČR černý trh roste, podíl nezdaněných cigaret dosahuje 9,6 procenta. Po odečtu cigaret legálně přivezených turisty se podle něj dá odhadnout na sedm procent. Na riziko zvětšení černého trhu poukázala i společnost Philip Morris.