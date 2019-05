MF: Návrh na růst daní je reakci na dostupnost návykových látek

Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení spotřebních daní z tabáku, lihu a hazardu jako reakci na růst dostupnosti návykových látek. Je způsoben zvyšující se životní úrovní. Návrh tak reaguje na požadavky ministerstva zdravotnictví a národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Zatímco průměrná mzda se v České republice mezi lety 2009 až 2018 zvýšila téměř o polovinu, například spotřební daň z lihu se zvýšila naposledy v roce 2010," uvedla ministryně. Podle opozice je návrh snahou získat peníze, které menšinové vládě ANO a ČSSD docházejí.

Spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného by měla stoupnout od příštího roku zhruba o deset procent a spotřební daň z lihu asi o 13 procent. U hazardních her MF plánuje zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her z 23 na 25 procent, a u loterií, bing a živých her z 23 na 30 procent. Změny podle materiálu přinesou do veřejných rozpočtů v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. Opoziční ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany se shodují v tom, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků, vyplývá z jejich stran.