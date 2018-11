MF: Ekonomická úroveň ČR se nadále bude blížit zemím eurozóny

Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko. Vyplývá to z údajů v makroekonomické prognóze ministerstva financí.

Cenová hladina v ČR loni podle odhadů MF stoupla na 66 procent průměru eurozóny z 64 procent v roce 2016. "V následujících letech by se měla komparativní cenová hladina HDP postupně zvýšit až na úroveň 71 procent v roce 2019. Tento nárůst by však neměl ohrozit konkurenceschopnost české ekonomiky," uvedlo MF.