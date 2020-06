MF: Česko digitální daň zruší po vytvoření řešení na úrovni OECD

V případě, že bude v souvislosti s digitální daní dosaženo řešení na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je Česko připraveno daň na národní úrovni zrušit. Do té doby se na pozici ČR nic nemění. Ve středu uvedlo ministerstvo financí. Reagovalo tak na oznámení, že USA prověřují daň z digitálních služeb, kterou plánují zavést nebo již zavedly některé země. Ministerstvo dodalo, že nakonec plánuje zavést daň nižší, místo sedmi pět procent, a její účinnost odložit až na počátek roku 2021. Daň by měla platit na národní úrovni do konce roku 2024.