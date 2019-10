Mezinárodní komise: Média a svoboda tisku v Česku jsou pod tlakem

Média a svoboda tisku v Česku jsou podle nové zprávy mezinárodní komise pod tlakem. Čtrnáctičlenný tým z Evropské federace novinářů, Evropské vysílací unie a dalších několika institucí mimo jiné varuje před příliš úzkými vazbami českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na některá média. Mezinárodní experti mají za to, že stále má vliv na média, která převedl do svěřenského fondu. Navrhují proto upravit a důrazněji vymáhat zákony, které by znemožnily politikům vlastnit média.

Komise také dospěla k závěru, že politici mohou vyvíjet příliš velký tlak na veřejnoprávní média třeba neschvalováním výročních zpráv a následným převolením členů kontrolních rad.