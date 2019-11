Mezi zahraničními vysokoškoláky roste zájem o krátkodobé pobyty v Česku

Zájem zahraničních vysokoškoláků o krátkodobé studijní pobyty v Česku roste. Přes program Erasmus k nám v minulém akademickém roce přijelo přes 10 tisíc studentů. To je téměř o čtvrtinu víc, než před pěti lety. Ukazují to data Domu zahraniční spolupráce, který má program na starosti. Vůbec nejvíc vysokoškoláků z ciziny studuje na pražské Univerzitě Karlově. Na druhém místě je brněnská Masarykova univerzita. Podle Lucie Durcové z Domu zahraniční spolupráce může za vyšší zájem vysokoškoláků třeba víc předmětů vyučovaných v cizím jazyce nebo atraktivní poloha České republiky v srdci Evropy. Do Česka nejčastěji míří studenti ze Španělska, Francie a Slovenska.