Mezi studenty roste zájem o zahraniční stáže s programem Erasmus+

Zájem o zahraniční pobyty s evropským programem Erasmus+, který je zaměřen na spolupráci ve vzdělávání, stále roste. Počet vysokoškoláků, kteří díky němu vyjeli na pobyt do zahraničí, se za posledních deset let zvýšil asi o třetinu. Loni jich vycestovalo 7209. ČTK to sdělila mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. V novém programovém období na roky 2021 až 2027 by se rozpočet programu Erasmus+ mohl až zdvojnásobit. Podle návrhu Evropské komise by měl činit asi 30 miliard eur (775 miliard Kč). Umožnilo by to podporu až 12 milionů lidí, což by bylo zhruba třikrát víc než v současném finančním období.

Erasmus v Česku funguje od akademického roku 1998/1999. Od té doby s ním za studiem a praxí z ČR vycestovalo zhruba 300.000 lidí, z toho asi 100.000 vysokoškolských studentů.