Mezi lidmi panuje větší strach a nejistota, říká Čech v Itálii

Ještě do minulého týdne byli Italové v souvislosti se šířením koronaviru optimističtí, až bojovní. Najevo dávali, že se nebojí a že nepanikaří. S vyhlášením celostátní karantény tento týden se ale nálada změnila a mezi obyvateli zavládl mnohem větší strach a nejistota. V telefonickém rozhovoru s ČTK to řekl Vít Kučík, Čech, který na severu Itálie žije. Bydlí v obci Valdagno v okrese Vicenza na severovýchodě Itálie. "Změna přišla v pondělí, když se rozšířila veškerá omezení. Děti a studenti jsou stále doma. Nejvýraznější omezení ale je, že zakázali pohyb mezi obcemi," řekl Kučík. Konkrétně jejich městečko se nachází v údolí a pro místní to tedy znamená, že kdyby chtěli cestovat dál než čtyři nebo pět kilometrů, tak nemohou.

Možné výjimky přitom existují jen tři. "Ty důvody jsou pracovní, do práce se stále může jezdit, zdravotní, tedy pokud člověk potřebuje do nějakého zdravotního zařízení, a poté vážné osobní. To znamená například jestliže někdo potřebuje převážet své děti nebo musí ošetřovat staré rodiče," vyjmenoval Čech žijící v Itálii. Své důvody podle něj nyní musí zájemci vypsat do předem staženého formuláře a ten mít sebou v případě policejní kontroly. Velká nákupní horečka, která v uplynulých dnech panovala také v České republice, zatím u nich ve městě nevypukla. On sám provozuje ve Valdagnu malý supermarket a zaznamenal jen asi o 20 procent vyšší tržbu. "Nic dramatického, žádné prázdné regály nemám," dodává.