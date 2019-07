Mezi českými studenty roste zájem o program Erasmus

Čeští vysokoškoláci chtějí opět víc jezdit na studijní pobyty v zahraničí. Do programu Evropské unie Erasmus se jich meziročně přihlásilo o deset procent víc. Ukazují to čísla Domu zahraniční spolupráce, který je koordinátorem programu. V příštím akademickém roce by do ciziny mělo vyjet zhruba osm tisíc studentů. Mezi tradičně nejoblíbenější země patří mezi studenty Německo, Španělsko nebo Velká Británie. Právě o Spojené království neklesl zájem ani poté, co země řeší odchod z Evropské unie. Třeba studenti z Univerzity Karlovy můžou jít do Británii s jistotou, že stipendium dostanou v plné výši.

Přes program Erasmus vyjelo za studiem do zahraničí během dvaceti let fungování zhruba 100 tisíc studentů.