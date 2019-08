Metnar vyjednal navýšení rozpočtu obrany na 75,5 miliardy Kč

Ministerstvo obrany by mělo mít příští rok rozpočet 75,5 miliardy korun. Na schůzce se na tom dohodli ministr obrany Lubomír Metnar a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Oproti původnímu návrhu státního rozpočtu tak Metnar vyjednal navýšení rozpočtu o 1,2 miliardy. Peníze budou podle ministra použity na důležité modernizační projekty jako je nákup vrtulníků či bojových vozidel pěchoty. Schillerová považuje výsledek jednání za dobrý kompromis, který povede "pomalými kroky" ke směřování k závazkům ČR v NATO. Ministerstvo obrany a armáda se stále potýkají s důsledky škrtů v rozpočtu v době hospodářské krize. Vojáci často používají desítky let starou techniku. Na její výměnu budou potřebovat desítky miliard korun.

ČR se zároveň zavázala, že do roku 2024 budou obranné výdaje odpovídat dvou procentům českého HDP. Teď je to zhruba 1,2 procenta, a Česko tak patří mezi členské země NATO, které v poměru k HDP vydávají nejnižší částku. Kritici se obávají toho, že růst rozpočtu není dostatečný a závazkům v NATO Česko nedostojí. Metnar odmítl, že by závazek nebyl splněn. Řekl, že rozpočet podle vývoje diskuse a podle analýz směřuje ke slíbeným 1,4 procenta HDP v roce 2021 a dvou procentům v roce 2024.