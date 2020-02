Metnar vítá dohodu USA a Tálibánu. Vojáci NATO se do 14 měsíců stáhnou z Afghánistánu

Podpis dohody mezi Spojenými státy a Tálibánem je prvním velkým krokem k trvalému míru v Afghánistánu. Pro ČTK to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci USA a dalších zemí Severoatlantické aliance se podle dnešního oznámení do 14 měsíců zcela stáhnou z Afghánistánu. Metnar uvedl, že pokud bude dohoda dodržena, také Česká republika postupně stáhne své vojáky, stejně jako ostatní alianční partneři.

USA a afghánské radikální hnutí Tálibán v Dauhá podepsaly dohodu, která je základem pro stažení vojsk a politické urovnání poměrů v zemi. "Podpis je prvním velkým krokem k trvalému míru v Afghánistánu. Naše podpora bezpečnostních sil Afghánistánu bude pokračovat ještě 14 měsíců - pokud bude mírová dohoda dodržena, postupně stáhneme všechny naše vojáky, stejně jako ostatní alianční partneři," uvedl Metnar. Ministr připomněl také své loňské listopadové oznámení, že česká armáda letos na konci března ukončí ostrahu spojenecké základny Bagrám v Afghánistánu. Čeští vojáci se společně se spojenci starali o vnější bezpečnost letecké základny více než šest let.

Šéf zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD) ČTK napsal, že mírovou dohodu chápe. "Nicméně jsem přesvědčen, že Afghánistán ještě zdaleka není v takovém stavu, aby mohl fungovat sám, bez výrazné pomoci," uvedl. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) dodal, že oznámení o stažení vojsk se očekávalo. "Avizoval to prezident Donald Trump a já s tím souhlasím. Podpis dohody je jedna věc, ale důležitější bude její dodržovaní a další politické uspořádání země," napsal Bžoch ČTK. Místopředseda Sněmovny a šéf KŠCM Vojtěch Filip dnešní oznámení ocenil. "Je to sice o 19 let později, ale přece," uvedl ve svém vyjádření pro ČTK.