Metnar podepsal smlouvu o nákupu radarů za 3,5 mld. korun

Česká armáda koupí od Izraele osm mobilních 3D radiolokátorů za 3,5 miliardy korun. První z radarů armáda získá do 20 měsíců, všech osm jich bude mít k dispozici do 40 měsíců. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) podepsal příslušnou mezivládní dohodu. Na jejím základě bude do zakázky přinejmenším z 30 procent zapojen český průmysl. Metnar po podpisu smlouvy řekl, že nové radary výrazně zvýší schopnosti české armády v ochraně vzdušného prostoru, zakázku označil za jeden z klíčových projektů modernizace armády.

"Čeští vojáci tuto techniku nutně potřebují. Ukončíme naši závislost na zastaralých ruských strojích a zároveň získáme špičkový a v boji prověřený systém od našeho důležitého strategického partnera," řekl. Podle něj není pochybnost o tom, že nové radary půjde zapojit do systémů NATO. Nová technika nahradí ruské radary, které už několikrát překročily svou životnost. Izraelské radiolokátory zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů.