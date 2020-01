Metnar: Nemám informace, že by českým vojákům v Iráku hrozilo nebezpečí

Vláda nemá informace o tom, že by čeští vojáci v Iráku byli v bezprostředním nebezpečí. Před jednáním kabinetu to řekl ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar. O dalším postupu se podle něj Česká republika radí s dalšími členy Severoatlantické aliance (NATO). Situace v Iráku se vyostřila po pátečním útoku na íránského generála Kásema Solejmáního, kterého v Bagdádu zabil americký dron. V sobotu NATO pozastavilo svoji výcvikovou misi v Iráku. "Výcvik iráckých ozbrojených sil je přerušen a se spojenci se radíme, jak dál postupovat. V současné době jsou vojáci na základnách a nemám informace, že by jim hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí," řekl Metnar.

V Iráku působí zhruba 40 českých vojáků, jde o instruktory výcviku z řad vojenských policistů a příslušníků chemického vojska. V Bagdádu je také pět českých policistů.