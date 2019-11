Metnar: Česká armáda ukončí ostrahu afghánské základny Bagrám

Česká armáda na konci března ukončí ostrahu spojenecké základny Bagrám v Afghánistánu. Řekl to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který české vojáky v pátek na základně navštívil. Čeští vojáci se společně se spojenci starali o vnější bezpečnost letecké základny více než šest let. Armáda se v Afghánistánu bude nově soustředit na výcvik afghánských speciálních sil, do země pošle také lékaře. Strážní rota má v současné době asi 170 vojáků. Při ostraze spojenců zahynulo v uplynulých letech několik českých vojáků. Bagrám v současné době hlídá již 13. česká strážní rota. Svůj úkol začala plnit v říjnu, v zemi by měla zůstat do konce března. Poté se podle Metnara předpokládá, že česká armáda svou strážní činnost na základně ukončí.

Strážní rota je nejpočetnější českou jednotkou v Afghánistánu. Další vojáci působí v Kábulu a v dalších místech v provinciích, a to včetně speciálních sil. Celkem má v současné době česká armáda v Afghánistánu asi 250 vojáků.