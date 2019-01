Meteorologové vyhlásili smogovou situaci v Moravskoslezském kraji

Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Vyhlášení smogové situace platí až do odvolání, a to pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že hrozí i vyhlášení takzvané regulace. Při ní musí některé průmyslové podniky dodržovat speciální opatření - třeba omezit výrobu. Meteorologové totiž nepředpokládají, že by se rozptylové podmínky v následujících hodinách zlepšily. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Dlouhodobě k tomu přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.