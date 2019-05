Meteorologové varují před stoupáním hladin řek

V Česku kvůli silnému dešti můžou stoupat hladiny některých řek. Na druhý povodňový stupeň se ve středu ráno dostala řeka Smědá v Jizerských horách, později pak klesla na první stupeň. Rozvodněné je Labe u Špindlerova Mlýna, stoupají i řeky Jizera a Nisa. Většina řek by měla zůstat na prvním nebo druhém povodňovém stupni. V oblasti Jeseníků ale meteorologové varují i před krátkodobým dosažením třetího stupně. Až do odvolání dál platí výstraha meteorologů před vydatným deštěm - a to pro sever a severovýchod republiky.