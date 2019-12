Meteorologové pořídí druhý superpočítač, zlepší sezonní předpovědi

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pořídí druhý superpočítač. Předpoví proměnu počasí v Česku při různých scénářích klimatické změny, zpřesní i sezonní předpovědi. Nový přístroj vyjde zhruba na 80 milionů korun. O firmě, která ho vyrobí, se rozhodne do několika měsíců, řekl ředitel ČHMÚ Mark Rieder v rozhovoru s ČTK. Nový superpočítač poslouží i jako záloha k současnému, který vytváří numerický model pro krátkodobé předpovědi Aladin. Především na něm však bude takzvaná klimatická verze Aladina.

"Budeme s ní schopni spočítat, co se stane na území Česka v horizontu deseti, 50 či 100 let při různých scénářích změny klimatu. Jak bude například pršet v Podyjí, jaké tam budou teploty. Co nastane, když se oteplí v průměru o půl stupně," uvedl Rieder. Získaná data mimo jiné pomohou plánovat hospodaření s vodou v konkrétních regionech. "Pokud se třeba někde zvýší výpar, nemá cenu budovat vodní nádrže či mokřady," podotkl Rieder, který stál deset let v čele Výzkumného ústavu vodohospodářského.