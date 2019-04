Český hydrometeorologický ústav dál varuje před nebezpečím požáru. Výstraha platí pro celou republiku do sobotní půlnoci, ale pro Moravu až do odvolání. Podle ČHMÚ je důvodem dlouho přetrvávající suché a teplé počasí. Od jihu navíc bude do Česka proudit teplý vzduch. Ochladit se má až o víkendu, kdy by mělo začít i pršet. V některých krajích platí zákaz rozdělávání ohňů, lidé by taky neměli vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.