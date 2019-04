Městský soud v Praze: Obžalovaní v kauze OKD jsou nevinní

Trojice mužů obžalovaných v případu souvisejícím s údajně nevýhodnou privatizací těžební společnosti OKD nespáchala trestný čin. Zprošťující rozsudek potvrdil Městský soud v Praze, který zamítl odvolání státního zástupce. Obžalobě čelili bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek a znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek k ceně státního podílu v OKD. Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem, kteří vypracování posudku zadali, mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Všichni obžalovaní vinu odmítali. Verdikt je nyní pravomocný.

Prodej akcií OKD schválila v září 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Skupina Karbon Invest získala státní podíl za 4,1 miliardy korun. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy, a státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Karbon Invest prodal OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Kromě soudů se privatizací OKD od zabývá také sněmovní vyšetřovací komise, kterou poslanci zřídili z iniciativy Pirátů v prosinci 2017. Její členové zkoumají převody státních akcií těžební firmy, včetně prodeje minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje i na snížení základního jmění OKD ve druhé půli 90. let, kdy stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Poslanci se věnují také plnění závazků, které novému majiteli stanovila smlouva z roku 2004 a příčiny nedávného úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.