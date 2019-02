Města a obce zatím moc nestojí o vládní program Výstavba na byty

Města a obce v Česku zatím příliš nestojí o dotace na sociální byty z chystaného vládního programu Výstavba. Podle řady starostů není připravovaná státní podpora dostatečná a spoluúčast státu by měla být vyšší, nastavení navíc není výhodné pro malé obce. Žádost o peníze zvažují spíš větší města. ČTK to řekli starostové z vybraných obcí a měst ve všech krajích. Podle odborníků na sociální problematiku a pracovníků organizací na pomoc lidem v tísni vládní dotační program bytovou nouzi v Česku nevyřeší a chudým nepomůže. Potřeba je systém sociálního či dostupného bydlení s podporou sociálních pracovníků.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. Od záměru upustila a místo něj zvolila program Výstavba s dotacemi pro obce. Letos by v něm měla být miliarda. Jeden z pěti bytů má uhradit stát, na zbývající čtyři by si radnice měla vzít úvěr. Podle starosty Hudlic na Berounsku Pavla Hubeného (KSČM) jsou menší obce už teď po výstavbě vodovodů a dalších věcí zadlužené a nemohou si brát další úvěry. Zejména malé obce by byly raději, kdyby jim stát podpořil dotacemi budování infrastruktury pro rodinné domky a obcím výhodně poskytl pozemky.

Zástupci některých měst a obcí naopak považují dotační program za krok správným směrem a za lepší řešení než zákon o sociálním bydlení. Peníze z programu se bude na nové byty snažit získat Praha. "Pro první rok tam není ani nijak vysoká částka, uvidíme, kolik peněz to bude v následujících letech," řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Podle něj by víc než dotační program pomohl zákon o sociálním bydlení. Žádost o dotaci zváží také Ústí nad Labem, Most, Jihlava nebo Olomouc.