Mero ČR spouští krizový plán, Škoda Auto prodlužuje odstávku

Státní podnik Mero ČR spouští krizový plán a izoluje dispečink, z něhož pracovníci řídí provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy. Společnost tak chce chránit zaměstnance před onemocněním COVID-19. Operátoři a dispečeři jsou zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a na týden i od svých rodin, sdělila ČTK tajemnice společnosti Radomíra Doležalová. "Ropovody a dispečink patří mezi prvky kritické infrastruktury státu a zajištění přepravy ropy je jedním z klíčových poslání naší společnosti. Neradi bychom, aby řízení ropovodů bylo případnou nákazou ochromeno, proto jsme přistoupili k tomuto opatření," uvedl předseda představenstva Mero ČR Jaroslav Kocián.

Sedm dní budou zaměstnanci přebývat v improvizovaných ložnicích v budově dispečinku na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi a střídat se ve dvanáctihodinových směnách. Dvakrát denně si musejí měřit teplotu. Následovat bude důkladná dezinfekce prostor a poté na směnu nastoupí další tým.

Automobilka Škoda Auto prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech kvůli pandemii koronaviru nejméně do 14. dubna, informovalo vedení firmy zaměstnance v dopisu, který má ČTK k dispozici. Původně se měla výroba spustit 6. dubna. Odstávka se tedy prodlouží o více než týden. Výrobce autobusů Iveco CZ z Vysokého Mýta zastavuje od pondělí 30. března do 14. dubna výrobu. O víkendu dokončí nezbytné technologické zakonzervování výroby. ČTK to dnes řekla mluvčí Katarína Němcová. Firma reaguje na nedostatek dílů, který jí vznikl tím, že kvůli šíření koronaviru už dříve uzavřely provozy některé firmy v automobilovém průmyslu.