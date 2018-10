Merkelová: EU už je vícerychlostní, nemůže pořád čekat na všechny

Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států. Při své návštěvě Prahy to na tiskové konferenci řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní musí ale pro všechny členy zůstat otevřena možnost účastnit se. Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že Česko je proevropská země a má velký zájem na tom, aby EU fungovala. Nesouhlasí s rozdělováním na státy V4 a zbytek sedmadvacítky. Merkelová reagovala na Macronovo vyjádření, že by žádný členský stát neměl mít možnost blokovat ostatní, kteří chtějí rozvíjet Evropu.

Podle Babiše není rozdělování sedmadvacítky na země V4 a ostatní správné. Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko. Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Podle neoficiálních informací se Merkelová večer účastnila oslavy 90. narozenin bývalého předsedy Akademie věd Rudolfa Zahradníka, který ji během jejího studijního pobytu v Praze vyučoval.