Merkelová a Babiš chtějí spolupráci s Afrikou při řešení migrace

Německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli. Babiš a Merkelová to řekli novinářům po jednání v Kramářově vile v Praze, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa. Podle Merkelové dobře funguje dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení migrantů a může se stát vzorem i pro další země.

Angela Merkelová označila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího za nestvůrnost. Připomněla, že Německo do vyšetření celého případu zastavilo zbrojní exporty do Saúdské Arábie. Chce jednat o společném postoji Evropské unie k záležitosti. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, a ve čtvrtek uvedl její generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu.

Do Prahy přijíždí také francouzský prezident Emmanuel Macron. Čeká ho návštěva obou nástupnických států někdejšího Československa. Před polednem dorazí do Bratislavy, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a s premiérem Petrem Pellegrinim, v podvečer se přesune do Prahy. Podle agentury AFP bude francouzský prezident při návštěvách obou zemí usilovat o hledání kompromisu v otázce migrantů, která Evropu rozděluje. Podle AFP Macron hledá nové spojence pro své plány na reformy Evropské unie a chce také obnovit vztahy se středoevropskými zeměmi, do nichž francouzští prezidenti příliš často nejezdili. Paříž, Praha a Bratislava se shodují v otázkách, jako je posílení společné evropské obrany nebo zdanění internetových gigantů.