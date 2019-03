Mene Tekel nabídl sledování rekonstrukce politického procesu

Festival proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel v Porotní síni Vrchního soudu na pražské Pankráci nabídl sledování rekonstrukce politického procesu. Olešnické memento zpracoval se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy režisér Jan Řeřicha. Zpracoval do scénáře dramatický osud několika selských rodů, které byly v roce 1953 obviněny z protirežimního spiknutí s cílem zastrašit soukromě hospodařící rolníky a přimět je ke vstupu do jednotného zemědělského družstva (JZD). V zaplněné porotní síni rekonstrukci procesu sledovali také příbuzní odsouzených.

Proces s takzvanými kulaky se konal v Olešnici na Moravě v roce 1953. Jeho oběti pocházeli z okolních vesnic. V procesu byly vyneseny dva rozsudky smrti, jeden doživotní trest a osm trestů odnětí svobody v rozmezí od 5 do 20 let. Druhý trest smrti obdržel provokatér Státní bezpečnosti, který vybrané osoby k odporu proti komunistickému režimu nejdříve podněcoval a poté kompromitoval. Nakonec byl odstraněn jako nepohodlný svědek. Záminkou k rozpoutání represivní a soudní mašinerie byl zinscenovaný teroristický čin. Veřejné hlavní líčení a vynesení rozsudků se konalo v sále olešnické sokolovny 17. až 19. dubna 1953. Rodiny odsouzených byly vystěhovány bez majetku ze svých domovů do stovky kilometrů vzdálených osad již třetí den po vynesení rozsudků.