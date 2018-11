Mého syna nikdo neunesl, je psychicky nemocný, řekl Babiš

Syn premiéra Andrej Babiš mladší tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Řekl to serveru Seznam Zprávy. Andrej Babiš starší podle něj chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babišův syn řekl, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále ve Švýcarsku řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO, které vede Andrej Babiš starší. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym. Babišův syn nyní žije ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Premiér Babiš uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem. Dodal, že nebyl unesen, z Česka odjel dobrovolně. Záležitost označil za hon na svou rodinu.

Lékařka Dita Protopopová, jejíž posudek měl podle médií pomoct Andreji Babišovi mladšímu vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, rezignovala na post zastupitelky Prahy 8. ČTK to sdělilo vedení radnice osmé městské části. Psychiatrička v prohlášení na facebooku uvedla, že do politiky nevstupovala, aby ohrozila svou rodinu. "A tlak, který nejen na mě, ale hlavně na mé nejbližší v posledních hodinách je, je neúnosný," uvedla.