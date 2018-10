Medvěd na Valašsku napadl další zvířata, čeká jej zřejmě odchyt

Medvěd napadl na Valašsku další zvířata. O víkendu to byl kohout v Jarcové, v pondělí pokousané ovce v Jablůnce, ty však přežily, jen je zranil, řekl ČTK Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Pokud se medvěd brzy sám nestáhne do hor, čeká jej zřejmě odchyt. Obec Jarcová na Vsetínsku již požádala krajský úřad o výjimku k odchytu. František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy ČTK řekl, že se musí vytipovat místa, kam se klec umístí. Zatím také není jasné, kam by se odchycený medvěd převezl. Zvíře je možné vypustit do volné přírody, je však třeba mít povolení majitele či správce pozemku. Druhou variantou je umístění do zoologické zahrady.

Medvěd se od září pohyboval na Vsetínsku a Zlínsku. Potrhal ovce, kozy, zničil také včelíny. Medvěda, který je podle odhadů starý asi čtyři roky, přilákala k blízkosti lidských obydlí letošní dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. Na česko-slovenském pomezí jsou medvědi dlouhodobě, jde však vždy jen o několik jedinců. Další medvěd žije podle odborníků v okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku, je však schovaný v lese. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.