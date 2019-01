Median: Volby by vyhrálo ANO, následují ODS a Piráti

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Druhá ODS by získala 15,5 procenta, třetí Piráti 13,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu společnosti Median. Občanští demokraté si od listopadu polepšili o dva procentní body, ANO a Piráti shodně o půl bodu. Čtvrtá by skončila ČSSD, pátá SPD a šestí komunisté. Další strany se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do Sněmovny.

Volební zisk lidovců a TOP 09 by činil 4,5 procenta, STAN je na čtyřech procentech. "Podle modelu by se aktuálně sice žádná z těchto stran do sněmovny nedostala, jedná se však o rozdíly na úrovni statistické odchylky a všechny zároveň mají potenciál pětiprocentní podmínku překonat," uvedli autoři průzkumu. Průzkum se uskutečnil od 10. prosince 2018 do 24. ledna 2019. Zúčastnilo se ho 1129 lidí.

Podle agentury CVVM by volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů, což je mírně horší výsledek než v prosinci. Druzí Piráti by dostali 15 procent a třetí ODS by dalo hlas 13 procent voličů. Na hranici zastoupení ve Sněmovně balancují lidovci a SPD, zástupci Starostů a TOP 09 by se do dolní komory zřejmě nedostali. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého by k urnám přišlo 62 procent voličů. Čtvrtou nejsilnější stranou by v lednu byli sociální demokraté se ziskem 12,5 procenta hlasů. Komunisty by volilo 9,5 procenta lidí, KDU-ČSL pět procent a hnutí SPD čtyři procenta voličů. U lidovců ani u SPD není podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do Sněmovny dostali či nedostali.