Median pro MfD: Většina Čechů si myslí, že brexit Česku uškodí

Většina Čechů, konkrétně zhruba 67 procent, si myslí, že brexit Česku uškodí. O tom, že by naopak případný odchod Británie z Evropské unie mohl České republice prospět, jsou přesvědčena jen čtyři procenta respondentů. Zbytek buď soudí, že nebude mít žádný vliv, nebo si to netroufá posoudit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median z přelomu září a října, jehož výsledky zveřejnil deník Mladá fronta Dnes (MfD). Současný termín odchodu Británie z EU, o němž rozhodli britští voliči v roce 2016, je stanoven na konec října. Klíčový summit EU se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Bruselu.

Téměř tři pětiny Čechů by si podle průzkumu přály setrvání Británie v Evropské unii, naopak odchod by podpořilo 12 procent lidí. Více než pětině respondentů je to jedno a zbytek nedokázal odpovědět. O události spojené s brexitem se zajímá přes 70 procent Čechů. Ve věkové skupině nad 60 let brexit podle Medianu zajímá 90 procent Čechů. Hlavní odpovědnost za komplikace kolem vyjednávání odchodu Británie z EU nese podle více než poloviny Čechů Británie, naopak necelá pětina respondentů ji přisuzuje Evropské unii.