Median: Manželství homosexuálních párů podporují dvě třetiny lidí

Dvě třetiny dospělých v Česku si myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Ukázal to průzkum agentury Median z konce loňského roku. Zapojilo se do něj přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Čtyři pětiny dotázaných jsou pro, aby si homosexuálové mohli osvojit potomka svého partnera či partnerky. Podle více než 60 procent lidí by měli mít šanci adoptovat i děti z ústavů. Podpora za poslední rok mírně vzrostla. Přibylo také přesvědčených odpůrců, je jich ale menšina. Podporu vyjadřují více ženy, mladší lidé a obyvatelé Čech, méně pak muži, starší osoby a lidé z Moravy. Ve všech skupinách je ale zastánců víc než polovina.

Poslanecká sněmovna začala projednávat novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny v listopadu 2018, vrátila se k ní loni v březnu, úvodní debatu ale dosud neukončila. Sněmovna začala projednávat i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.