Mediální podnikatel zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa

Mediální podnikatel Jaromír Soukup zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Oznámil to ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. Soukup chce každý rok zveřejnit seznam věcí, které je potřeba změnit a je to možné v daném roce. "Jako jeden z prvních cílů navrhuji, pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám jednoduše zdražují život, za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon," řekl. Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která získala 0,62 procenta hlasů. V posledních letech je Soukup známý hlavně moderováním řady pořadů ve svojí televizi Barrandov, kde má i pravidelný rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. Soukupova Empresa Media televizi ovládla v únoru 2013.