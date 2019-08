Média spekulují o Zaorálkovi jako ministru kultury

Novým ministrem kultury by se podle serverů Seznam Zprávy a Novinky.cz mohl stát někdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Nynější předseda sněmovního zahraničního výboru na dotaz ČTK, zda by do vlády vstoupil, neodpověděl. Zaorálka vnímá jako dobrého kandidáta poslanec ČSSD Jan Birke, který ČTK řekl, že sám nabídku na tuto pozici nedostal. Premiér Andrej Babiš (ANO) nechtěl případnou nominaci Zaorálka, se kterým měl ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) spory, komentovat. V principu ale s jeho účastí ve vládě problém nemá, řekl novinářům. Nominaci od předsedy ČSSD Jana Hamáčka ještě nedostal, dodal. Server Seznam Zprávy s odvoláním na zdroje z Lidového domu napsal, že Zaorálek je v užším výběru Hamáčka. Podle Novinek.cz bývalý ministr zahraničí, který dříve vstup do vlády vedené Babišem odmítal, na nabídku kývl.

Babiš informace o Zaorálkovi označil za spekulace. "Nechci to komentovat, čekám na nominaci pana Hamáčka," řekl. Na dotaz, jestli by měl problém s účastí Zaorálka ve vládě, řekl, že v minulosti měli "různé výměny názorů", ale v principu s ním problém nemá. V minulosti se objevily spekulace o tom, že by se ministrem kultury mohl stát i Jan Birke. Poslanec a náchodský starosta dnes ČTK řekl, že takovou nabídku nedostal. S Hamáčkem hovořil telefonicky pouze o podpoře, kterou jako předseda ČSSD může očekávat před pátečním jednáním předsednictva strany, na kterém část straníků chce jednat o jeho odvolání. Hradecká ČSSD, kterou Birke reprezentuje, stále za Hamáčkem stojí a chce, aby sociální demokraté ve vládě pokračovali.

ČSSD hledá nového kandidáta na ministra kultury poté, co se v pondělí místopředseda strany Michal Šmarda rozhodl kandidatury vzdát. Šmardu na konci května na žádost ČSSD oficiálně navrhl do funkce Babiš. Zeman ale návrhu nevyhověl a minulý týden oznámil, že Šmardu považuje za nekompetentního, ačkoli podle ústavy prezident nemá hodnotit odbornost jednotlivých ministrů. Babiš, který předtím Šmardu několikrát podpořil, se po Zemanovu vyjádření připojil ke kritice sociálnědemokratického kandidáta.