Matuškovy písně připomene příští rok muzikál

Muzikál poskládaný z písní Waldemara Matušky uvede pravděpodobně koncem příštího roku pražské Divadlo Broadway. Začal se připravovat u příležitosti desátého výročí Matuškova úmrtí, které připadá na letošního 30. května. Představení bude připravovat tým pod vedením režiséra Vladimíra Morávka, řekl novinářům producent Oldřich Lichtenberg. Souběžně s muzikálem se chystá turné, na kterém by měla vystupovat vdova po Matuškovi a zpěvačka Olga Matušková. Zpěvák a herec Waldemar Matuška zemřel 30. května 2009, ve věku 76 let na Floridě. Fanoušci ho milovali a mnohé z jeho písní zlidověly. Košický rodák a vyučený sklář se od mládí věnoval hudbě, jeho hvězdnou kariéru nastartovalo počátkem 60. let angažmá v divadle Semafor. Matuška emigroval do USA a požádal o politický azyl. Po pádu komunismu se do Čech pravidelně vracel.