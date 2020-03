Maturity a přijímací zkoušky na střední školy mohou být v červnu

Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční asi počátkem června, pokud se školy znovu otevřou v půlce května po opadnutí epidemie nového koronaviru. Týden po přijímacích zkouškách by se konaly maturitní zkoušky, mají být do konce června. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který ve zrychleném režimu téměř jednomyslně schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Zákon stanoví, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po opětovném otevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Pokud by se školy otevřely až po tomto datu, maturity nahradí průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Podle vlády je měly vyhodnocovat samy školy podle podkladů organizace Cermat, která je připravuje. Sněmovna ale po kritice některých ředitelů středních škol rozhodla o tom, že testy vyhodnotí Cermat, aby učitelé měli čas uzavřít nižší ročníky. Přezkoumávat výsledky testů pak bude místo krajských úřadů ministerstvo školství. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci.