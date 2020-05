Matka si za utopení syna ve vaně odpyká 25 let vězení

Matka, která loni na Benešovsku utopila svého šestiletého syna ve vaně, si odpyká výjimečný trest 25 let vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který ženě o pět let zvýšil původně uložený trest. Vyhověl tak odvolání státní zástupkyně. Matka dítě zavraždila, aby ho nedostal do péče její bývalý manžel. Také ona podala odvolání, jímž neúspěšně usilovala o nižší trest a o to, aby nemusela exmanželovi hradit nemajetkovou újmu. "Něco podobného se ještě před zdejším senátem neřešilo. Věc je vysoce společensky nebezpečná a máme za to, že je namístě uložení výjimečného trestu," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Chlapec zemřel v chatové oblasti v Pyšelích 8. srpna 2019, což byl den, kdy se mělo konat soudní jednání o návrhu otce, aby dostal syna do výlučné péče. Žena napsala hned po ránu tři dopisy na rozloučenou. V nich mimo jiné uvedla, že bývalému muži vezme to nejcennější, že mu přeje jen to nejhorší nebo že je pro dítě lepší, aby bylo mrtvé, než aby žilo s otcem. Poté chlapci napustila vanu a poslala ho vykoupat. Ve vaně ho potom vzala za krk, ponořila mu hlavu pod vodu a tam ji držela, dokud se nepřestal hýbat. Podle justice se osmatřicetiletá žena chtěla pomstít exmanželovi a nedokázala se smířit s tím, že má chlapec rád otcovu novou rodinu. Soudy to vyhodnotily jako zvlášť zavrženíhodnou pohnutku.