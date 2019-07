Masarykův onkologický ústav má látku pro lepší odhalení nádoru

Masarykův onkologický ústav v Brně jako první v ČR použil při vyšetření pacienta speciální radiofarmakum Galium pro odhalení neuroendokrinního nádoru. Novinářům to řekl ředitel ústavu Marek Svoboda. Za pomoci Galia lékaři objeví malé nádory, které jiná metoda neodhalí. Díky tomu lze dřív zahájit léčbu. Látka je určená jen pro neuroendokrinní nádory. Vznikají poškozením buněk soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Tyto buňky pak tvoří nádory v celém těle, třeba v trávicím traktu, plicích i na kůži. Radiofarmakum nehradí pojišťovny. Ústav to s nimi projedná. Zatím chce formou studie metodu použít u 50 lidí. Dá na to 7,5 milionu.