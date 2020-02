Masarykova univerzita má v Číně čtyři studenty, jsou v pořádku

Masarykova univerzita má v Číně, kde se rozšířil nový typ koronaviru, nyní čtyři studenty. Jsou v pořádku a škola je vyzvala k návratu. "Všem studentům, kteří by měli do Číny odjet na jarní semestr 2020, jsme rozeslali doporučení, aby do Číny nevyjížděli," řekla ČTK mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Na jarní semestr, který na Masarykově univerzitě začíná za dva týdny, má do Brna přijet 24 studentů z Číny.

Dva vědci z Mendelovy univerzity jsou momentálně z preventivních důvodů ve čtrnáctidenní karanténě. Jsou to manželé. Jeden z nich se asi před týdnem vrátil z Číny z provincie Che-nan. Na Vysokém učení technickém studuje 10 Číňanů. "Na oslavy (čínského) Nového roku do Číny vyjeli dva doktorandi. Po návratu do Česka jsou nyní ve 14denní karanténě," uvedla mluvčí školy Radana Koudelová. Všichni čeští studenti, kteří studovali v Číně, jsou už zpět bez zdravotních obtíží.