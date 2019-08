Martincová, Allertová a Veselý se z kvalifikace probojovali na US Open

Česká tenistka Markéta Vondroušová se odhlásila z US Open. Finalistka letošního Roland Garros vynechá závěrečný grandslam sezony kvůli přetrvávajícím problémům se zápěstím. V prvním kole ženské dvouhry se tak v New Yorku představí devět českých tenistek, protože závěrečné kolo kvalifikace zvládly Denisa Allertová a Tereza Martincová. V hlavní soutěži si na US Open zahraje také Jiří Veselý, naopak Lukáš Rosol v kvalifikaci neuspěl.