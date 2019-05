Mapa bankrotů: V osobním bankrotu bylo loni v Česku 114.000 lidí

V osobním bankrotu v Česku bylo na konci loňska 114.000 lidí. Průměrnému dlužníkovi či dlužnici v oddlužení bylo 45 let a měl deset věřitelů. Srovnání s počtem lidí v exekuci ukázalo, že oddlužením prochází 14 procent zadlužených. Shrnuje to nová mapa osobních bankrotů, kterou na tiskové konferenci představil její autor a šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Pravidla oddlužení mění od června insolvenční novela. Experti na dluhovou problematiku doufají, že do osobního bankrotu půjde víc dlužníků, jimž se podaří vymanit z dluhové pasti. Odborníci varují před oddlužovacími společnostmi, které si za vyřízení účtují i desetitisíce. V roce 2017 mělo nějakou exekuci 9,7 procenta Čechů, tedy 863.000 lidí. Desetinu dospělých v osobním bankrotu tvořili mladí do 30 let.