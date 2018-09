Manažeři: Spor kolem Ledecké je kvůli podmínkám výběru sponzorů

Spor kolem reprezentační smlouvy dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké nevznikl kvůli výši státní podpory, kterou prostřednictvím svazu dostává, ale kvůli omezujícím podmínkám svazu pro výběr komerčních sponzorů. Tvrdí to agentura Sport Invest, která za Ledeckou smlouvu vyjednává. Nový návrh, který po úterním jednání výkonného výboru podepsali funkcionáři svazu, ještě manažeři Ledecké neviděli. Není proto jasné, zda byla problematická pasáž nějak upravena. Vyjádření svazu ČTK zjišťuje. Šéf Sport Investu David Trávníček se na dnešní tiskové konferenci pozastavil nad tím, že svaz zveřejnil podrobné finanční podmínky návrhu smlouvy. Problém se podle něj netýká rozsahu reklamních ploch na oblečení Ledecké, ale podmínek, které si svaz stanovil pro výběr jejích sponzorů. "V okamžiku, kdybychom podepsali smlouvu navrženou před koncem srpna, tak by se Ester připravila dobrovolně o komerční prostředky. Ve čtyřletém období by to byl v součtu řádově její celoroční rozpočet," řekl Trávníček.

Otec Ester, Janek Ledecký tvrdí, že se svazem válčí od závodních začátků dcery Ester. Prezidenta lyžařů Sobotku vyzval k rezignaci. Nevyloučil změnu národních barev.