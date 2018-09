Maláčová: Vláda chce vyjednat podporu rozpočtu hlavně s KSČM

Vládní koalice se podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) pokusí vyjednat podporu rozpočtu na příští rok primárně s KSČM. Ministryně tuto stranu označila za přirozeného partnera vzhledem k tomu, že komunisté vznik kabinetu ANO a ČSSD umožnili. Maláčová to uvedla v pořadu Partie televize Prima. TOP 09 by chtěla ve Sněmovně prosadit, aby vláda přepracovala rozpočet na rok 2019 tak, aby byl vyrovnaný a s vyššími investicemi. ČSSD to nepodpoří.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zopakoval, že KSČM podpořila jeho vládu jen jednorázově; chce proto o rozpočtu jednat se všemi sněmovními stranami. Piráti a TOP 09 ústy svých místopředsedkyň Olgy Richterové a Markéty Pekarové Adamové v Partii navržený rozpočet odmítli.