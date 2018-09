Maláčová: Rodičovská by se měla zvýšit od července příštího roku

Rodiče, kteří zůstanou doma s malými dětmi, by od července příštího roku mohli začít dostávat o 40.000 korun vyšší rodičovský příspěvek než dnes. Celková částka by se zvedla z 220.000 korun na 260.000 korun. Ministerstvo práce dokončilo novelu, kterou se teď chystá předložit k připomínkám. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní navrhovaný rozpočet na příští rok s výdaji na vyšší rodičovskou už počítá. Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Přidání se rozdělí do dvou etap. Jedním z důvodů je i chystaná evropská směrnice ke sladění práce a rodiny, která by mohla pravidla péče o děti upravit. Rodičovská činí nyní celkem 220.000 korun, u dvojčat a vícerčat je to 330.000 korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají.