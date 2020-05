Maláčová: Podpora v nezaměstnanosti se bude muset dočasně zvýšit

Česko bude muset zvýšit dočasně podporu v nezaměstnanosti kvůli dopadům koronavirové krize. Po jednání zástupců vlády s částí Národní ekonomické rady (NERV) to v České televizi řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní jsou nyní tři scénáře navýšení podpory a nejvyšší varianta činí 500 korun na den, tedy 15.000 korun za měsíc. Minimální mzda je pro letošek 14.600 korun. "Budeme muset jít cestou dočasného zvýšení podpory v nezaměstnanosti, abychom zachránili ekonomiku a abychom zachránili lidi, kteří dělali všechno správně, abychom je po zásluze nepotrestali," uvedla Maláčová.

Nezaměstnanost v Česku se v dubnu zvedla z březnových 3,0 procenta na 3,4 procenta. Ministerstvo v podkladech ke kurzarbeitovému programu Antivirus uvedlo, že očekává případné zvýšení kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů. Nezaměstnanost by se tedy pohybovala kolem osmi procent. Podle Maláčové průměrná podpora činí asi 8500 korun. "Bylo by nešťastné, kdybychom měli statisíce lidí v takto nízkých částkách," uvedla ministryně. Poukázala na to, že českou ekonomiku táhne spotřeba. Pokud by lidé neměli peníze, neutráceli by.