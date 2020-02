Maláčová letos navrhne reformu důchodů

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se neshodne ve věci případného navyšování věku odchodu do důchodu s předsedkyní důchodové komise Danuší Nerudovou. Ministryně prosazuje takzvanou technickou variantu důchodové reformy, která je jedna ze zvažovaných. Šéfka komise prosazuje stejnou, ale uvažuje o prodloužení věku do důchodu. Maláčová je proti, uvedla dnes v debatě Otázky Václava Moravce. Dodala, že do léta chce předložit paragrafované znění jedné z variant reformy.

"Předložím takovou důchodovou reformu, která je v souladu s programovým prohlášením vlády. V tuto chvíli na legislativním rozpracování odborníci MPSV pracují," uvedla ministryně. Řekla, že do léta by chtěla předložit již paragrafované znění jedné z variant reformy. "Rýsuje se nám dohoda napříč politickým spektrem o technické variantě. Sociální demokracie ale podporuje spravedlivou variantu," uvedla.

Ve spravedlivé a technické verzi by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10.500 korun, ve třetí 7740 korun. Zásluhová část by měla zůstat stejná jako dosud, tvrdí ministryně i šéfka komise, rektorka brněnské Mendelovy univerzity Nerudová.